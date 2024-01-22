 Kıbrıs'ta Ebru Yaşar izdihamı!

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Kıbrıs Concorde Luxury Resort Otel’de sevenleriyle buluştu.

Ebru Yaşar'ı dinlemek için günler öncesinden rezervasyonların bittiği konserde unutulmaz anlar yaşandı.

Yeni albümünün yolda olduğunu belirten başarılı şarkıcı, albümden bir parçayı önden paylaşacağını belirterek hayranlarını heyecanlandırdı.

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