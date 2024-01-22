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Kıbrıs'ta Ebru Yaşar izdihamı!

Kıbrıs'ta Ebru Yaşar izdihamı! İşte detaylar...

Kıbrıs'ta Ebru Yaşar izdihamı!

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Kıbrıs Concorde Luxury Resort Otel’de sevenleriyle buluştu.

 Kıbrıs'ta Ebru Yaşar izdihamı!

Ebru Yaşar'ı dinlemek için günler öncesinden rezervasyonların bittiği konserde unutulmaz anlar yaşandı.

 Kıbrıs'ta Ebru Yaşar izdihamı!

Yeni albümünün yolda olduğunu belirten başarılı şarkıcı, albümden bir parçayı önden paylaşacağını belirterek hayranlarını heyecanlandırdı.

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