  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kıbrıs güzeli Ziynet Sali

Ziynet Sali, Londra konserinde dinleyicilerine büyük bir sürpriz yaparak ilk kez seslendirdiği Kıbrıs Güzeli adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Kıbrıs güzeli Ziynet Sali

Ziynet Sali, Londra konserinde dinleyicilerine büyük bir sürpriz yaparak ilk kez seslendirdiği Kıbrıs Güzeli adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

 Kıbrıs güzeli Ziynet Sali

Konserde yoğun ilgi gören şarkı, kısa sürede sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

 Kıbrıs güzeli Ziynet Sali

Kendisi için özel olarak yazılan Kıbrıs Güzeli, Türkçe ve İngilizce sözleriyle dikkat çekerken, şarkının söz ve bestesine imza atan Tamer de vokaliyle Ziynet Sali’ye eşlik ediyor.

 Kıbrıs güzeli Ziynet Sali


Ziynet Sali & Tamer Kıbrıs Güzeli şarkısı çıktığı an itibariyle tüm dijital platformların listelerinde ilk sırada yer aldı.

Kıbrıs güzeli Ziynet Sali

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Lazer epilasyona başlamaya karar verdiniz tebrikler!
  Yaşam - Sağlık

Lazer epilasyona başlamaya karar verdiniz tebrikler!

Çatlı film ekibinden Anıtkabir’e anlamlı ziyaret
  Magazin

Çatlı film ekibinden Anıtkabir’e anlamlı ziyaret

Mert Fırat, Dubai'de sahne aldı
  Magazin

Mert Fırat, Dubai'de sahne aldı

Sinan Akçıl’dan Serkan Can’a övgü dolu destek
  Magazin

Sinan Akçıl’dan Serkan Can’a övgü dolu destek

Özlem Yüzak'tan Peki Şimdi Nereye?
  Kültür - Sanat

Özlem Yüzak'tan Peki Şimdi Nereye?

Dönemsel saç dökülmesine karşı güçlü çözüm
  Yaşam - Sağlık

Dönemsel saç dökülmesine karşı güçlü çözüm