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Keremcem yeni projelerinden bahsetti

Keremcem yeni projelerinden bahsetti. İşte detaylar...

Keremcem yeni projelerinden bahsetti

Keremcem, önceki akşam Gayrettepe'deki Nadide Restaurant'dan çıkarken görüntülendi.

 Keremcem yeni projelerinden bahsetti

Çıkışta gazeteciler ile sohbet eden şarkıcı, "Yaz güzel geçiyor benim için. Ailemi gördüm Bodrum'a gittim. Biraz tatil yaptık. Mısır'a gitti hem tatil hem klip çektik.

Keremcem yeni projelerinden bahsetti
Yazın sıcağında kan ter içinde bir klip çektik. Yakında çalışmalarımız da geliyor, güzel enerjiler" diyerek gülümsedi.

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