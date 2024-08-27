 Keremcem yeni projelerinden bahsetti

Keremcem, önceki akşam Gayrettepe'deki Nadide Restaurant'dan çıkarken görüntülendi.

Çıkışta gazeteciler ile sohbet eden şarkıcı, "Yaz güzel geçiyor benim için. Ailemi gördüm Bodrum'a gittim. Biraz tatil yaptık. Mısır'a gitti hem tatil hem klip çektik.



Yazın sıcağında kan ter içinde bir klip çektik. Yakında çalışmalarımız da geliyor, güzel enerjiler" diyerek gülümsedi.

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