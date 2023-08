Kendall Jenner ata çıplak bindi

Her yaptıklarıyla olay olmayı başarıp gündemden hiç düşmeyen Kardashian/Jenner ailesinin genç üyesi Kendall Jenner, podyumların aranan modelleri arasında yer alıyor.

Genç model sosyal medyada sütyensiz halleriyle yaptığı paylaşımlarla eleştiri alıyordu. Bu tarz eleştirileri umursamayan model sık sık iddialı paylaşımlara imza atmaya devam ediyor.

Stella McCartney, başrolünde Kendall Jenner'ın yer aldığı 2023 Kış kampanyasını tanıttı. Kampanyanın çekimleri, Fransa'nın Camargue bölgesindeki tuz gölünde Harley Weir tarafından gerçekleştirildi.

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ve Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan Kendall Jenner son olarak çırılçıplak soyunup güzel beyaz bir atın üzerine uzandı.

Kardashians'ın 27 yaşındaki yıldızı, başını arkaya doğru eğip koyu renk saçlarını atın arkasına doğru savururken eliyle göğüslerini kapattı.

