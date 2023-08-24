  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kendall Jenner ata çıplak bindi

Dünyanın en ünlü modellerinden Kendall Jenner, bir çekim için yine iddiasını konuşturdu.

Kendall Jenner ata çıplak bindi

Her yaptıklarıyla olay olmayı başarıp gündemden hiç düşmeyen Kardashian/Jenner ailesinin genç üyesi Kendall Jenner, podyumların aranan modelleri arasında yer alıyor.

Genç model sosyal medyada sütyensiz halleriyle yaptığı paylaşımlarla eleştiri alıyordu. Bu tarz eleştirileri umursamayan model sık sık iddialı paylaşımlara imza atmaya devam ediyor.

Kendall Jenner ata çıplak bindi

Stella McCartney, başrolünde Kendall Jenner'ın yer aldığı 2023 Kış kampanyasını tanıttı. Kampanyanın çekimleri, Fransa'nın Camargue bölgesindeki tuz gölünde Harley Weir tarafından gerçekleştirildi.

Kendall Jenner ata çıplak bindi

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ve Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan Kendall Jenner son olarak çırılçıplak soyunup güzel beyaz bir atın üzerine uzandı.

Kardashians'ın 27 yaşındaki yıldızı, başını arkaya doğru eğip koyu renk saçlarını atın arkasına doğru savururken eliyle göğüslerini kapattı.

 

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 40
    BEĞENMEDİM
  • 12
    KIZDIM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    BEĞENDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Fahriye Evcen ile oğlu Karan Özçivit kano yaptı
  Magazin

Fahriye Evcen ile oğlu Karan Özçivit kano yaptı

Onur Tuna Atatürk'ü canlandıracak
  Magazin

Onur Tuna Atatürk'ü canlandıracak

Tarkan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Almanya ile karşılaşmasını tribünden takip etti
  Magazin

Tarkan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Almanya ile karşılaşmasını tribünden takip etti

Ata Demirer’in Bursa Bülbülü albümü 45 milyon kez dinlendi
  Magazin

Ata Demirer’in Bursa Bülbülü albümü 45 milyon kez dinlendi

Su kıtlığına dikkat çekmek için toprağa sarılıp ağladı
  Magazin

Su kıtlığına dikkat çekmek için toprağa sarılıp ağladı

Kuğu Diva!
  Magazin

Kuğu Diva!