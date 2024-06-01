Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'a zor soru!

Kenan Doğulu, 50'nci yaşını kutladı. Şarkıcı, Cansu Taşkın'la olan ilişkisiyle gündemden düşmeyen Yılmaz Erdoğan'a takıldı.

Doğulu, oyuncuyuya "Çok sevişmenin zararı var mı?" sorusundan sonra Erdoğan'ın bozulduğu görüldü.

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