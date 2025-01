Kebap dünyasının yeni adresi

“Pasajdayız & Küp Ocakbaşı”, Kebap ve et severlerin ulaşmakta zorluk yaşadığı kadim Anadolu Mutfağının damak lezzetlerini, yörelerinden tedarik edilen, usulüne uygun yetiştirilmiş ve üretilmiş ürünlerle, yalın ve yıllanmış orijinal reçeteleri buluşturan , özünü koruyarak modernize eden karakterli bir ocakbaşı. Özel seçilen etler ile hazırlanan “Küp Ocakbaşı” menü içerikleri, yenilikçi ve modern ile harmanlanarak farklılığını öne çıkaracak.

Geleneksel tatları, eşsiz modern lezzetleri ve her damak tadına uygun farklı yorumlanmış et seçeneklerinin yer aldığı menü, CHEF Murat BOZOK koordinatörlüğünde ve yıllarca Develi Samatya’ da kebabı lezzet sanatına dönüştüren kebap ustası Mesut Saydut ve kurucuları Melih ODABAŞI, Hulusi TİRELİOĞLU ve Mehmet Can ARPACI tarafından özenle hazırlandı. Bezirgani, Müteppel, Rezeneli Kereviz, Muhammara gibi heyecanlı başlangıçlarla, Antakya katıklı ekmek, Nar ekşili ciğer, Kıtır patlıcan gibi yöresel lezzetler ön plana çıkacak. Küp Ocakbaşında 24 saat taş Fırında pişmiş kaburga, Fırında imza kavurma gibi damak çatlatacak kebaplar gelen konukların favori lezzetleri arasında yer alacak.

Haftanın her günü saat 10:00 – 00:00 saatleri arasında hizmet verecek olan “Pasajdayız & Küp Ocakbaşı” et çeşitliliği ve modern anlayışla harmanlanmış sunumlarıyla, alışılmışın dışında lezzetleri ve kendine özgü aromatik mezeleri ile mekana gelen müşterilerini harika bir sokakta yeşillikler içinde ağırlayacak. Mekan, Gecenin ilerleyen saatlerinde PASAJDAYIZ “KÜP OCAKBAŞI” da canlı müziğe devam etmek isteyenler için de harika bir altenatif.

PASAJDAYIZ (PARLA MARINE, KÜP OCAKBAŞI, NORD BRASSERIE) için www.pasajdayiz.com.tr, web adresinden, rezervasyon ve bilgi almak için 0530 6899800 no’lu telefondan iletişim sağlanıyor. İlave olarak pasajdayız hesabından sosyal medyada takip edilebilir. Canlı müziğin olduğu akşamlarda yoğun talep dolayısıyla rezervasyon yaptırılması önerilir.

Pasajdayız Bilgi ve Rezervasyon Telefon;

0530 6899800

