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Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşındaki hayatını kaybetti.

 Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Oyuncunun vefatı sonrasında Halk TV’ye açıklama yapan kızı Sibel Aybar, "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğle namazında Levent’ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy'e defnedilecek” dedi.

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