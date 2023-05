‘Kau Wela’ sergisi The Stay Boulevard Nişantaşı’nda Sanata ev sahipliği yapmaya devam eden The Stay Boulevard Nişantaşı, 2023 yazının en kapsamlı sanat organizasyonu Kau Wela sergisini açtı.15 global sanatçının farklı tekniklerle hayata geçirdiği 45 eserin yer aldığı ‘Kau Wela’, yaz sonuna kadar otelde sergilenecek. Serginin açılışı geçtiğimiz gün The Stay Boulevard’da gerçekleştirildi.