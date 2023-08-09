Kardeşlere doğum günü sürprizi

Uzun zamandır anemi, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, gelişim bozukluğu hastalıkları ile mücadele eden ve Beykoz Engelliler Derneği’ne bağlı olan Büşra Yüsra ve Şuranur Yılmazer kardeşlerin bisiklet sahibi olma isteklerine, Engelsiz Yaşam Vakfı aracılığı ile hayırsever iş insanı Menekşe Kankavi’den yanıt geldi. Cemiyet hayatının renkli ismi ve Atatürk hayranlığı ile tanınan Menekşe Kankavi yaptığı bağış ile bisikletler satın alınarak kardeşlere Beykoz’daki evlerinde teslim edildi.

Anneleri Sabahat Yılmazer ile Büşra Yüsra ve Şuranur Yılmazer kardeşleri evlerinde ziyaret eden Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan, vakıf yönetim kurulu üyesi Arif Işık ile Beykoz Engelliler Derneği başkanı Hasan Polat kardeşlerin mutluluğunu hep birlikte yaşadılar.

Anne Sabahat Yılmazer büyük kızı on iki yaşındaki Şuranur’un doğum gününe denk gelen bisiklet sürprizinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan “Hasan Polat başkanımız böyle tatlı kız kardeşlerin bisiklet arzularını bize iletti. Vakıf bağışçımız hayırsever Menekşe Kankavi hanımefendi de bağış yaparak bisikletleri kızlarımıza hediye ettik. Küçük kızlarımızın mutlulukları bizim için çok çok önemli. Katkısı olan yüce gönüllü herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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