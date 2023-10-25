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Karadeniz ailesinin en mutlu günü  

İş insanı İlhan Karadeniz ve Öykü Karadeniz çiftinin büyük kızları Dilhan Karadeniz’in  dün akşam evlilik yolunda ilk adım olan nişan töreni mutluluğunu yaşadılar.

Karadeniz ailesinin en mutlu günü  

 

Dilhan’ın yaşadığı baba evi Beykoz’da ki villarında damat adayı Kerem Kayalar’ın babası Ersin Kayalar, dedesi Yılmaz Kayalar ile ailecek gelerek Karadeniz çiftinin güzel kızı Dilhan Karadeniz’i isteyerek yüzük taktılar.

Karadeniz ailesinin en mutlu günü  

Kız isteme merasiminin ardından gençlerin yüzüklerini damadın dedesi Yılmaz Kayalar takarak gençlere bir ömür mutluluklar diledi. Aile arasında gerçekleşen nişan törenine iki ailenin fertleri ve gençlerin yakın arkadaşlarının katılımı ile yaklaşık 120 kişi bu güzel ana eşlik ederek nişan törenine şahit oldular.

Karadeniz ailesinin en mutlu günü  

Dilhan Karadeniz ve Kerem Kayalar farklı yıllarda Londra’da okumalarına rağmen aynı üniversite Londra’da Regents’den mezun olmuşlar. 3 yıl boyunca İstanbul-Londra arasında uzak kalmalarına rağmen aşklarından bir an olsun vazgeçmeyen aşıklar 10 Ağustos’da Dilhan’ın mezun olması ile Kerem Kayalar evlilik teklifinde bulunmuş.

Karadeniz ailesinin en mutlu günü  

Beykoz’da villada gerçekleşen nişan töreninde Insıde Events ve Chef Carlo Bernardini’nin güzel sunumları ile misafirler unutulmaz bir gece yaşarken gecenin sürprizi genç sanatçı Merih Ermakastar yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Dj Tankut Karakut’un müzikleriyle gençler gönüllerince eğlenerek bu güzel günün tadını çıkarırken gençler düğün tarihini sır gibi sakladılar.

 

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