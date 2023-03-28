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Kanseri Yenen Boğaç Aksoy'dan Hayranlarını Sevindirecek Haber

Altı ay önce lenfoma kanserini yendiğini açıklayan Boğaç Aksoy, hayranlarına müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Ünlü oyuncu, setlere geri döneceğini belirtti. İşte detaylar...

Kanseri Yenen Boğaç Aksoy&#039;dan Hayranlarını Sevindirecek Haber

Altı ay önce lenfoma kanserini yenen Boğaç Aksoy, sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Kanseri Yenen Boğaç Aksoy&#039;dan Hayranlarını Sevindirecek Haber

Kansere yakalandığı zaman yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılan oyuncu, yeni projesini duyurdu.

Kanseri Yenen Boğaç Aksoy&#039;dan Hayranlarını Sevindirecek Haber

Aksoy, yeni film projesini imzaladığı anı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kanseri Yenen Boğaç Aksoy&#039;dan Hayranlarını Sevindirecek Haber

Oyuncu, "Çekimleri nisan ayında Bursa’da başlayacak yeni filmimiz ile setlere geri dönüyorum. Bana inancı ve sevgisiyle güç veren sevgili menajerim Tümay Özokur'‘a ve ekibine emekleri için teşekkür ediyorum. Değerli yapımcımıza, yönetmenimize, senaristimize, oyuncu kadromuza ve tüm set ekibine hayırlı olsun. Sinema projemiz sizlerin de beğenisiyle inşallah seri olarak devam eder. Tüm ekip arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Kanseri Yenen Boğaç Aksoy&#039;dan Hayranlarını Sevindirecek Haber

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