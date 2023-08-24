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Kalmam’ derken yine evde kaldım 

Klip çekimi için gittiği Fas’ta aşık olduğu genç oyuncunun ertesi gün iş için başka bir ülkeye gittiğini öğrenince hayal kırıklığı yaşayan Gizem ¨Kalmam derken yine evde kaldım¨ dedi.

Kalmam’ derken yine evde kaldım 

Gizem’in yeni teklisi ‘Kalmam’, Ypsilon Musix etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alıyor. Fas’taki Agafay Çölü ve Asni Dağları’nda çekilen klibin yönetmeni İrem Haykır oldu. Böcek fobisi olan ve rol gereği çölde yalınayak yürüyen Gizem, kumların içinde böceklerin de gezdiğini görünce panik atağı tuttu. 

Kalmam’ derken yine evde kaldım 

İSPANYOL DAMAT DA OLMADI 

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Gizem ¨Klipte rol alması için bölgedeki oyunculardan İspanyol asıllı bir genç, bu sırada hep yanımdaydı. Çok etkilendim ve ‘Tamam bu kez aşık oldum’ dedim. Çekimler iki gün daha aynı platoda devam etti ama benimki gelmedi. Sonra öğrendim ki bir film çekimi için başka ülkeye gitmiş. Anlayacağınız ‘Kalmam’ derken yine evde kaldım¨ diye konuştu.

Cihan Nacar imzalı kostümlerle kamera karşısına geçen Gizem’in projedeki fotoğrafları Soft G tarafından çekildi. Söz ve müziği Galip Öztürk’e ait olan ‘Kalmam’ın düzenlemesi ise Osman Cello ve Sedat Atlan imzası taşıyor. 

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