Kahve Dünyası Algötür tekneleri 2023 sezonuna “Alesta” dedi

Kahve Dünyası Algötür, Hollanda’dan özel olarak getirdiği sürat tekneleri ile servise başladığı ilk yıldan bu yana Güney koylarında verdiği hizmet ve ürünleriyle dikkat çekiyor. 2020 yılında hayata geçirdiği tekne servisini, deniz tatilinin en yoğun olduğu Bodrum, Göcek ve Marmaris koylarında sezon boyunca hizmete sunuyor. Kahve Dünyası Algötür Tekneleri, tekne tatili ve mavi turu tercih eden tatilcilere denizdeyken de kahveden dondurmaya, unlu mamulden çikolataya kadar uzanan sevilen lezzetleri, sipariş hattı üzerinden bir telefonla istedikleri koya getiriyor. Hizmetten yararlanmak isteyenlerin Bodrum için 0850 288 10 22, Göcek için 0850 288 10 33, Marmaris için de 0850 288 10 44 numaralı telefonu arayıp sipariş vermesi ve konumlarını paylaşmaları yeterli oluyor.

Ayrıca Kahve Dünyası Algötür Tekneleri belirli bir seyir rotası ile koyları dolaşarak tekneleri ziyaret ederek alışveriş yapmanızı da sağlıyor. Bodrum’da Türkbükü, Ada Boğazı, Gündoğan, Küçükbük, Tavşan Adası, Hebil Koyu, Kızılburun, Gölköy, Hilton, Cennet, Hattat, Demirbükü, Torba koylarında hizmet veriyor. Marmaris’te Sığ Liman, Cennet Koyu, Kuzbükü, KocaBahçe, Dirsek Bükü, Bencik Koyu, Dişlice Adası, Akvaryum ve Emel Sayın koylarında tatilcilerle buluşuyor. Göcek’te ise gün içinde sırasıyla Akvaryum Koyu, Panço Koyu, Göbün Koyu, Merdiven Koyu, Binlik Koyu, Martı Koyu, Hamam Koyu, Sarsala Koyu, Sıralı Koyu, Bedri Rahmi Koyu, Boynuzbükü, Zeytin Adası ve Yassıcalar Adası’nı dolaşıyor.



Yaz Keyfini Taçlandıran Kahve Dünyası Algötür Menüsü

Menüsüne eklenen yeni lezzetlerle dikkat çeken 2023 Kahve Dünyası Algötür tekne menüsünde; hazır kahve çeşitlerinin yenilikçi bir seriyle kahve tutkunlarıyla buluştuğu Özel Seri Kahveler’in Cappucino, Cafe Latte, Karamelli Cafe Latte ve Vanilyalı Cafe Latte çeşitleri hem sıcak hem de soğuk seçenekleriyle yer alıyor.Soğuk içecekler kategorisinde menüye yeni eklenen doğal içerikli seçenekler ise dikkat çekiyor. Buzlu Latte kategorisinde yer alan Fıstıklı Soğuk Latte ve metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle Zerdeçallı Soğuk Latte ferahlatıcı özellikleriyle ön plana çıkarken Fındıklı, Karameli ve Vanilyalı Buzlu Americano'lar birbirinden zengin aromalarıyla yeni lezzet deneyimleri sunuyor. Deniz üzerindeki kutlamaların vazgeçilmezi bütün pasta ve cheesecakeler ise özel günlerin en tatlı eşlikçisi olarak ön plana çıkıyor.



Dondurmasız bir tatil düşünülemez

Yaz denildiğinde akla ilk dondurma geliyor. Kahve Dünyası Algötür Tekne de her yıl olduğu gibi bu yılda çok sevilen dondurmalarını tatilcilerle buluşturuyor. Katkı maddesi, tatlandırıcı ve koruyucu içermeyen Kahve Dünyası dondurmalarında keçi sütü, tam yağlı Jersey inek sütü ve Kastamonu’nun dağlık bölgelerinde yetişen orkide bitkisinin köklerinden elde edilen özel salebin yanı sıra Altınmarka çikolatası, Gaziantep’in Barak fıstığı, yöresinden temin edilen kuru yemişler ve mevsiminde toplanmış meyveler kullanılıyor. Tam 11 çeşidiyle sevenleriyle buluşan dondurmalar 500 gr'lık paketler ve kalabalık gruplar için tasarlanan 2500 gr'lık kova boylar olarak satışa sunuluyor.



Kahve Dünyası Hakkında

Yarım asırdır kahve - kakao ticareti yapan ve 30 yıla yaklaşan çikolata deneyimi bulunan Altınmarka Grubu’nun bir üyesi olan Kahve Dünyası, ilk mağazasını İstanbul’un Eminönü semtinde açtı. Misafirperverliği ve ikram kültürüyle kısa sürede sektörün öncü markalarından biri haline gelen Kahve Dünyası günümüz itibarıyla Türkiye’nin coğrafi penetrasyonu en yüksek kahve ve çikolata zinciridir. Yurt içinde 300’ü aşkın mağaza olmak üzere 1.000’e yakın satış noktası, yurt dışında ise 13 mağazası bulunan Kahve Dünyası, her gün 100 bini aşkın misafirine hizmet vermektedir. Tüm mağazalarının işletmesini üstlenerek kalitesini garanti altına alan Kahve Dünyası aynı zamanda, kahve, çikolata, dondurma, unlu mamul ve fit lezzetlerden oluşan bini aşkın lezzetini Türkiye’de benzeri olmayan kahve mağazacılığı anlayışıyla misafirlerine sunmaktadır. “Hepimizin Ortak Noktası” söylemiyle faaliyetlerini sürdüren Kahve Dünyası’nın kurumsal sosyal sorumluluk projelerini bir araya getirdiği budunyahepimizin.org isminde bir platformu bulunmaktadır.



Kahve Dünyası Online Mağaza Hakkında

Kahve Dünyası 2012 yılından bu yana www.kahvedunyasi.com online mağazası ile herkesin severek tükettiği ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.

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