Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Kadir İnanır (77), rahatsızlanarak Fulya’da bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerin ardından sanatçıya zatürre teşhisi konuldu. Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, aylarca süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. Sanatçının fizik tedavi süreci ise devam ediyor.

