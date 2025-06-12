Kadir İnanır'ın son halini Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay paylaştı

Beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu geçtiğimiz yıl operasyon geçiren ve tedavisi devam eden 76 yaşındaki usta sanatçı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı.



Tedavisi iyiye giden İnanır, 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti.



Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay, Kadir İnanır'ı ziyaret etti.



Günay, “Bugün sinemamızın övüncü, değerli ve sevgili arkadaşım Kadir İnanır’ı ziyaret ettim. Onu sağlıklı, güleryüzlü görmekten sevinç duydum. Sevincimi sevenleriyle paylaşmak istiyorum” mesajını yayınladı.

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