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Kadir Doğulu'ndan Final Yapacak Gecenin Ucunda Dizisiyle İlgili Flaş Açıklama

Kadir Doğulu, Neslihan Atagül, Tuba Ünsal, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın kadrosunda yer aldığı Gecenin Ucunda 26'ncı bölümüyle final yapacak. Kadir Doğulu, diziyle ilgili konuştu. İşte detaylar...

Kadir Doğulu&#039;ndan Final Yapacak Gecenin Ucunda Dizisiyle İlgili Flaş Açıklama

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün başrollerinde yer aldığı, Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisinden final haberi gelmişti. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı, Tuba Ünsal, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın kadrosunda yer aldığı Gecenin Ucunda 26'ncı bölümüyle final yapacak.
Kadir Doğulu&#039;ndan Final Yapacak Gecenin Ucunda Dizisiyle İlgili Flaş Açıklama
Projeyle ilgili konuşan Doğulu, "Final kararı almadık. Tam istediğimiz bölüm sınırında bitiriyoruz. Türk televizyonunda pek iyi gitseydi reytingi o zaman daha farklı olabilirdi. Yurt dışında büyük başarı yaşadık ama. Dünyada ve uluslararası mecralarda yoğun ilgi görmesi bizi mutlu etti. Dizimiz dünyada birçok ülkeye satıldı. Rekor kırdık" dedi.
Kadir Doğulu&#039;ndan Final Yapacak Gecenin Ucunda Dizisiyle İlgili Flaş Açıklama

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