 Kaç Para Bi Fön? seyirciyle buluşuyor

Pelin Karahan ve Tuna Kırlı’nın başrollerini paylaştığı, modern ilişkilerin kusursuz vitrinine cesur bir ayna tutan Kaç Para Bi Fön?, Orbit Production House yapımıyla 21 Ocak’ta DasDas’ta prömiyer yaparak ilk kez seyirciyle buluşuyor.

Ekranların sevilen yıldızı Pelin Karahan, kariyerinin en iddialı sahne performanslarından biriyle tiyatro sahnesine adım atarken; ona, oyunun yazarı ve yönetmeni, tiyatro dünyasının usta ismi Tuna Kırlı eşlik ediyor.

Karahan’ın hayat verdiği Fero duygularıyla savrulurken, Kırlı’nın canlandırdığı Can mantığın güvenli limanına sığınıyor. Bir fön bozuluyor, tüm dengeler altüst oluyor!

Şık kıyafetlerle bir düğüne yetişmeye çalışırken kendinizi kilitli bir evde bulsanız? Kapı kapalı, telefonlar şarjsız, kaçış yok... Fero ve Can, bu zorunlu yalnızlıkta 10 yıllık ilişkilerinin susturulmuş gerçekleriyle yüzleşiyor. Söylenmeyenler konuşuluyor, ertelenenler bir bir ortaya dökülüyor.

Sabah kahvesi ritüellerinden spor salonlarına, kişisel bakım takıntılarından ezberlenmiş terapi cümlelerine uzanan oyun; modern ilişkilerin “kusursuz görünme” çabasını, yüksek tempolu ve zekice kurgulanmış bir komediyle sahneden indiriyor.

KAÇ PARA Bİ FÖN?” – ETKİNLİK & TURNE TAKVİMİ
• 21 Ocak 2026 Çarşamba – DasDas | İstanbul (Prömiyer)

• 29 Ocak 2026 Perşembe – Trump Sahne | İstanbul

• 30 Ocak 2026 Cuma – Baba Sahne | İstanbul

• 4 Şubat 2026 Çarşamba – Kadıköy Eğitim Sahnesi | İstanbul

• 8 Şubat 2026 Pazar – Moi Sahne | İstanbul

• 10 Şubat 2026 Salı – Fişekhane | İstanbul

• 22 Şubat 2026 Pazar – MEB Şura Salonu | Ankara

• 27 Şubat 2026 Cuma – İnal Aydınoğlu KM | İstanbul

• 5 Mart 2026 Perşembe – Babo Sahne | Bursa

• 10 Mart 2026 Salı – İstinyeArt | İzmir

• 28 Mart 2026 Cumartesi – Kocaeli Marmara Koleji | Kocaeli

• 2 Nisan 2026 Perşembe – Türkan Şoray KM | Antalya

