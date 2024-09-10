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Kaan Yıldırım, ödüllü yönetmen Ferit Karahan'ın 'Cinlerin Düğünü' filminde!

Kaan Yıldırım, ödüllü yönetmen Ferit Karahan'ın 'Cinlerin Düğünü' filminde! İşte detaylar...

Kaan Yıldırım, ödüllü yönetmen Ferit Karahan'ın 'Cinlerin Düğünü' filminde!

Filmde Kaan Yıldırım Demet Özdemir ve İlhan Şen ile birlikte başrolü paylaşacak.

Kaan Yıldırım, ödüllü yönetmen Ferit Karahan'ın 'Cinlerin Düğünü' filminde!
Filmin gelecek sene tüm yerli ve yabancı festivallerde seyirciyle buluşması hedefleniyor. Filmin Ekim ayı içerisinde Erzincan’da çekimleri başlıyor olacak.

 

 

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