Kaan Yıldırım, ödüllü yönetmen Ferit Karahan'ın 'Cinlerin Düğünü' filminde!

Filmde Kaan Yıldırım Demet Özdemir ve İlhan Şen ile birlikte başrolü paylaşacak.



Filmin gelecek sene tüm yerli ve yabancı festivallerde seyirciyle buluşması hedefleniyor. Filmin Ekim ayı içerisinde Erzincan’da çekimleri başlıyor olacak.

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