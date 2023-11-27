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Kaan Yıldırım ile evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz'den radikal karar!

Kaan Yıldırım ile evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz'den radikal karar! İşte detaylar...

Kaan Yıldırım ile evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz'den radikal karar!

Pınar Deniz, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Kaan Yıldırım ile evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz'den radikal karar!

'Yargı' dizisiyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nden 'Telenovela' ödülü kazanan Pınar Deniz, "Çok mutluyuz. Gururluyuz. Ödülü sahiplerine ulaştırdık. Ödül alacağımızı bilmiyordum o nereden çıktı bilmiyorum? Bir ara kazanacağımızı düşündüm. Güçlü rakipler vardı" dedi.

Kaan Yıldırım ile evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz'den radikal karar!
Deniz, "Ödülden sonra after partiye gittik. Ödülün keyfini çıkardık" diye konuştu.

Kaan Yıldırım ile evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz'den radikal karar!
Sevgilisi Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi alan Deniz'in tektaşı görüldü.

Kaan Yıldırım ile evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz'den radikal karar!
Radikal bir karar aldıklarını söyleyen oyuncu, konuşmama kararı aldıklarını söyledi.

 Kaan Yıldırım ile evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz'den radikal karar!



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