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Kaan Yıldırım'dan evlenme teklifi alan Pınar Deniz'in yüzüğü göründü

Kaan Yıldırım'dan evlenme teklifi alan Pınar Deniz'in yüzüğü göründü. İşte detaylar...

Kaan Yıldırım'dan evlenme teklifi alan Pınar Deniz'in yüzüğü göründü

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, evleniyor.

Kaan Yıldırım'dan evlenme teklifi alan Pınar Deniz'in yüzüğü göründü

Yıldırım, geçtiğimiz günlerde İtalya'da Deniz'e evlenme teklifinde bulunmuştu.

Kaan Yıldırım'dan evlenme teklifi alan Pınar Deniz'in yüzüğü göründü
Deniz'in yüzüğü ilk kez göründü.

Kaan Yıldırım'dan evlenme teklifi alan Pınar Deniz'in yüzüğü göründü

 

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