Kaan Yıldırım'dan evlenme teklifi alan Pınar Deniz'in yüzüğü göründü

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, evleniyor.

Yıldırım, geçtiğimiz günlerde İtalya'da Deniz'e evlenme teklifinde bulunmuştu.



Deniz'in yüzüğü ilk kez göründü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.