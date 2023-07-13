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Jo Malone London İngiliz çay saati konseptiyle Four Seasons Hotel Bosphorus’da

Hediye verme sanatının öncüsü, lüks İngiliz lifestyle markası Jo Malone London, İstanbul’un boğaz kıyısında yer alan, muazzam manzaralı Four Seasons Hotel Bosphorus’da Grace Brands Patisserie’de, keyifli bir çay saati gerçekleştirdi. Executive Şef Görkem Özkan’ın Jo Malone London’ın beş imza parfümünden ilhamla hazırladığı özel tatlar misafirlerle buluştu.

Jo Malone London İngiliz çay saati konseptiyle Four Seasons Hotel Bosphorus’da

 

11 Temmuz’da Ezgi Apa, Lara Paşalı, Melike Sarıkatipoğlu, Pınar Hacıraifoğlu, Narod Çetinkaya ve İlayda Akdoğan gibi isimlerin de katılımıyla İstanbul boğazına karşı gerçekleşen çay saatinde Jo Malone London’ın, eşşiz kokuları; Lime Basil & Mandarin, Peony Blush & Suede, Wood Sage & Sea Salt, English Pear & Freesia ve Myrrh & Tonka notalarından doğan özel bir menü misafirlerle buluştu.

Jo Malone London İngiliz çay saati konseptiyle Four Seasons Hotel Bosphorus’da

Four Seasons Hotel Bosphorus Executive Chef’i Görkem Özkan ve Executive Pastry Chef’i Yalçın Köse önderliğinde hazırlanan özel çay saati menüsünde narenciye ve adaçaylı tart, sakız aromalı creme brulee - çikolatalı tonka, gül kurusu mereng - çarkıfelek kreması gibi lezzetler yer alıyor. 

Jo Malone London İngiliz çay saati konseptiyle Four Seasons Hotel Bosphorus’da

Jo Malone London’ın çay saati konsepti Temmuz ayı boyunca İstanbul’un en gözde noktalarından biri olan Four Seasons Hotel Bosphorus Grace Brands Patisserie’de lüks İngiliz stilini ve eşsiz kokularını yaşatmaya devam edecek.  

 

Jo Malone London Hakkında: 

1994'ten beri Jo Malone London, son derece sade, zarif kokulardan oluşan bir palet yarattı ve her duyunun şımartıldığı bir dünyanın küratörlüğünü yaptı. 1999 yılında Estée Lauder Companies Inc. tarafından satın alınan marka, bugün beklenmedik kokuları ve belirgin İngiliz karakteriyle uluslararası alanda tanınmaktadır.

 

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