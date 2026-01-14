  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Jekyll & Hyde'a rekor ilgi

Hayko Cepkin’in başrolünde yer aldığı Jekyll & Hyde müzikali, yeni sezon öncesinde sahneye dönüş hazırlıklarıyla büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Jekyll & Hyde'a rekor ilgi

Rock müziğin güçlü sesi Hayko Cepkin’in başrolünde yer aldığı Jekyll & Hyde müzikali, yeni sezon öncesinde sahneye dönüş hazırlıklarıyla büyük yankı uyandırdı. Yapım için gerçekleştirilen okuma provası sanatseverlerde heyecan yaratırken, bilet satışlarının başlamasıyla birlikte ilgi rekor seviyeye ulaştı. Satışların açılmasının ardından ilk 1 dakikada 100, ilk 1 saatte ise 1600 biletin tükenmesi, projeye duyulan yoğun ilgiyi gözler önüne serdi.

 Jekyll & Hyde'a rekor ilgi

Daha önce kapalı gişe sahnelenen Jekyll & Hyde, yeni sezonda Türkiye turnesi kapsamında birçok şehirde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul’dan Ankara’ya, Antalya’dan Diyarbakır’a uzanan bu karanlık ve büyüleyici yolculukta izleyiciler, insan ruhunun iki yüzüyle yüzleşmeye davet edilecek.

Başrolünde Hayko Cepkin’in yer aldığı yapımda, Lucy karakterine Gözde Kaya hayat veriyor. Yönetmenliğini Fatih Dokgöz’ün üstlendiği, TiyatroTR yapımcılığında sahneye taşınan Jekyll & Hyde, gördüğü yoğun ilgiyle karanlığın sahnede bir kez daha kazanmaya hazır olduğunu kanıtladı. Bu sezon çok daha cesur bir yorum ve iddialı bir sahne diliyle sahneye taşınacak olan yapım; rock müziğin sert ruhunu, tiyatronun güçlü anlatımı ve karanlık bir hikâyeyle buluşturuyor

 

Gösteri Durakları
İstanbul: Lütfi Kırdar, Bostancı Gösteri Merkezi
Ankara: Congresium
Antalya: Açıkhava Tiyatrosu
Denizli: Açıkhava Tiyatrosu
Diyarbakır: Sezai Karakoç Kültür Merkezi
Gaziantep: GAÜN Mavera Açıkhava
Adana: Çukurova Açıkhava Tiyatrosu

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

15 Ekim'den beri yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
  Gündem

15 Ekim'den beri yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık: Evin aşçısı benim
  Magazin

Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık: Evin aşçısı benim

Tijen Mergen'in kaleme aldığı Yedi Kere Düş, Sekiz Kere Kalk'ın imza günü 15 Ocak'ta
  Kültür - Sanat

Tijen Mergen'in kaleme aldığı Yedi Kere Düş, Sekiz Kere Kalk'ın imza günü 15 Ocak'ta

Ferit Kaya, annesinin aksiyon sahnelerinde heyecanlandığını söyledi
  Magazin

Ferit Kaya, annesinin aksiyon sahnelerinde heyecanlandığını söyledi

4.5 ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan Ahmet Kural'dan babalık açıklaması
  Magazin

4.5 ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan Ahmet Kural'dan babalık açıklaması

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan samimi açıklamalar
  Magazin

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan samimi açıklamalar