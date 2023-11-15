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JCI İstanbul 17. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Şehirlerdeki ve toplumlardaki sürdürülebilirlik temasına dikkat çekmeyi amaçlayan ve buna bağlı olarak “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” temalı kısa filmler çeken sinemacıları ve sinemaseverleri buluşturan JCI ISTANBUL 17. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivalinin ödülleri yapılan gala gecesinde sahiplerini buldu.

JCI İstanbul 17. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

2023 JCI İstanbul Toplumsal Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özlem Arslan Kart, "Bu yılki festivalimizin jüri üyeleri arasında Varol Yaşaroğlu, Hazal Erdal, Elçin Afacan, Deniz Baysal Yurtçu, Tayfun Belet ve Aslı İçözü yer aldı. Hepsine bize kattığı değerli destekleri için teşekkür ediyoruz." dedi. 

JCI İstanbul 17. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Oyuncu Alp Ünsal ve 2023 Crossroads direktörü Selin Yalçın’ın sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde ilk konuşmayı 17. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali direktörü Selin Yalçın yaptı. Yalçın, "yurt içi ve yurt dışından filmleriyle festivale katılan tüm kısa filmcilere teşekkür etti. Teması gereği bir kısa film festivali olmak dışında aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirilebilecek Crossroads için tüm destekçilerin desteğinin önemine de dikkat çekti. 

JCI İstanbul 17. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

2023 JCI İstanbul Başkanı İhsan Berk Ener açılış konuşmasında sürdürülebilir şehirlerin önemine, festival filmleri sürdürülebilir şehirlerin geleceğine ışık tutmasına ve duyarlı genç sinemacılara verdiği destek açısından öneminden bahsederken, konuşmasının sonunda bu yıl festivale destek veren ve ev sahipliği yapan İstanbul Planlama Ajansı adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Dr. Mehmet Çakılcıoğlu’nu sahneye davet ederek teşekkür plaketi verdi.

JCI İstanbul 17. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Yedi kategoride ödül verilen festivalde festival kurucusu Vedat Akman da festivalinin önemini vurgulayıp finalist filmleri tebrik etti.

Festivalde ödül alan filmler ve yönetmenler 

En İyi Kurmaca – Teamül - Tradition / Ali Rıza Bayazıt 

En İyi Belgesel – Ben Kanaka’yım – I am Kanaka / Genevieve Sulway 

En İyi Yönetmen – Burası Size Göre Değil – This is not a place for you / Ceyda Aşar 

En İyi Senaryo – Kimlik - Identity / Suraj Gunjal 

Temayı En İyi Yansıtan Film – Mutlu Fanus – Happy Fishbowl / Merve Çaşkurlu 

Seyirci Özel Ödülü En İyi Belgesel – Yeryüzündekiler – Those on Earth / Harun Yel 

Seyirci Özel Ödülü En İyi Kurmaca – Teamül - Tradition / Ali Rıza Bayazı

 

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Hakkında 

* Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği, toplumun pozitif gelişmesine katkı sağlayacak ve bu misyon ile ilerleyen her türlü faaliyeti destekleyen gönüllü bir kuruluştur. JCI, 1987 yılından beri Türkiye'de yerini almış, genç liderlerin bulunduğu küresel bir platformdur. 18-40 yaş arası ortak amaç ile bir araya gelen bireylerin oluşturduğu, Dünya çapında 100'den fazla ülkede, 5000'den fazla şube ve 160.000'i aşkın üyesi ile faaliyet göstermektedir. 

 

 

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