İzzet Yıldızhan, Kireçburnu Sahili'nde yürüyüş yaptı.



Son olarak Amerika, İngiltere ve Kazakistan turu yapan sanatçı, "Güzel bir ekip kurdum. İş hayatımı çocuklara ve ekibime bıraktım. Gezeyim artık. Şu an hiçbir iş yapmıyorum. İkinci baharımı yaşıyorum diyebilirim. Aileme zaman ayırıyorum. Belirli yaştan sonra o hırsları bıraktım. Büyük işler geliyor, yapmıyorum" dedi.

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