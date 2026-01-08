  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İzzet Yıldızhan'dan Hamza'ya doğum günü sürprizi

İzzet Yıldızhan'dan Hamza'ya doğum günü sürprizi. İşte detaylar...

İzzet Yıldızhan'dan Hamza'ya doğum günü sürprizi

İzzet Yıldızhan, oğlu Hamza'ya doğum günü sürprizi yaptı.

İzzet Yıldızhan'dan Hamza'ya doğum günü sürprizi
Sanatçı, sekiz yaşına giren çocuğu için doğum günü partisi organize etti.

 İzzet Yıldızhan'dan Hamza'ya doğum günü sürprizi

Aile üyelerinin katıldığı organizasyonda eğlenceli anlar yaşandı.

İzzet Yıldızhan'dan Hamza'ya doğum günü sürprizi

Yıldızhan ve ailesi, Hamza için pastalar hazırladı.

İzzet Yıldızhan'dan Hamza'ya doğum günü sürprizi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hayko Cepkin’den sınırları zorlayan performans
  Magazin

Hayko Cepkin’den sınırları zorlayan performans

Beren Saat'in AVM tarzı
  Magazin

Beren Saat'in AVM tarzı

Hale Yıldırım’dan yıla damga vuran final: Güzelim
  Magazin

Hale Yıldırım’dan yıla damga vuran final: Güzelim

Hasan Can Kaya’dan Nuri Bilge Ceylan itirafı
  Magazin

Hasan Can Kaya’dan Nuri Bilge Ceylan itirafı

Bahadır Tatlıöz'den çarpıcı evlilik açıklaması!
  Magazin

Bahadır Tatlıöz'den çarpıcı evlilik açıklaması!

Zeynep Beşerler'in AVM tarzı
  Magazin

Zeynep Beşerler'in AVM tarzı