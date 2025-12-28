 İzzet Yıldızhan'dan gazino itirafı!

İzzet Yıldızhan, yılbaşı öncesinde Kıbrıs’taki Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı.

Şık giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı, gecede en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Yıldızhan, iş hayatı ve sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.



Kıbrıs’ta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Yıldızhan, yılbaşı arifesinde güzel bir gece yaşanacağını belirterek, “Bugün Kıbrıs’tayız. Tam da yılbaşı arifesi diyebileceğimiz bir gündeyiz. Çok güzel bir gece olacak. Sağolsun bizi sevenler salonu doldurmuş. Kıbrıs’a gelmeyi çok seviyorum. İş için geldiğimiz gibi ailece geldiğimizde de iki üç gün kalıyoruz. Buradan herkesin yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl herkese sağlık, huzur, mutluluk ve para getirsin” ifadelerini kullandı.

NAZARA İNANIYORUM, ÇOCUKLARIMI PAYLAŞMAKTAN KAÇINIYORUM

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak oksijene bağlanan Yıldızhan, sağlık durumu hakkında yöneltilen soruları da yanıtladı.

Bilinmeyen bir salgının olduğunu söyleyen sanatçı, “Bir sanatçının boğazının kaşınması ya da akıntı yaşaması şarkı söylemeyi zorlaştırıyor. Ne olduğu da tam olarak belli değil. Kaşındığı zaman şarkı okunmuyor, bu yüzden sık sık suyla yıkamak gerekiyor. Nazara çok inanıyorum, bu tür olaylarda nazar değdiğini düşünüyorum. Çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımı da mecbur kalmadıkça göstermiyorum. Ne zaman çocuklarımı paylaşsam mutlaka bir şeyler oluyor” şeklinde konuştu.

ARTIK GAZİNO ORTAMINDA ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM

Şarkıcılığın yanı sıra iş insanı kimliğiyle de öne çıkan İzzet Yıldızhan, her sahne teklifini kabul etmediğini ve seçimlerinde oldukça seçici davrandığını belirtti.



Türkiye’de birçok kaliteli mekân bulunduğunu ifade eden Yıldızhan, “Birçoğunda sahne aldım ama artık gece çalışamıyorum. Burası ayrı; Kıbrıs bir tatil yeri olduğu için daha çok tercih ediyorum. 15 günde bir çağırsınlar, Kıbrıs’a gelirim. Artık gazino ortamında çalışmak istemiyorum. İş hayatım çok yoğun. İki otelimiz var, kader birliği yaptığım 500 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. İnsan idare etmek zor. Çalışanlarım benim kader arkadaşlarım” diye konuştu.

MÜSLÜM GÜRSES TARZINDA NOSTALJİK BİR ALBÜM GELİYOR

Yaklaşık iki yıldır yeni bir müzikal çalışma yapmayan Yıldızhan’a, “Uzun süredir yeni bir projeye imza atmadınız, var mı yeni bir çalışmanız?” sorusu yöneltildi. Ünlü türkücü, bu soruya, “Aslında kendi keyfime göre bir albüm yapmayı düşünüyorum. Nostaljik şarkıları bir araya getirip, rahmetli Müslüm Gürses abinin okuduğu tarzda eserler olsun istiyorum” yanıtını verdi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.