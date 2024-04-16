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İşte sosyetik hanımların güzellik sırrı  

Sosyal hayatın sevilen hanımları yaz ayı gelmeden fit gözükebilmek için diyet ve spor yapmaya başlayarak, son dönemin gözde sporu yogaya yoğun ilgi gösteriyorlar. 

İşte sosyetik hanımların güzellik sırrı  

Günde 1 saat yoga yapan hanımlar arasında Ebru Ceylan, Aslı Şen ve Doğal Mesudiyeli gibi isimler var.

İşte sosyetik hanımların güzellik sırrı  

İki ay önce başladıkları yoga sayesinde toplamda on kiloya yakın kilo veren hanımlar fit bir görünüme sahip oldular.

İşte sosyetik hanımların güzellik sırrı  Haftanın dört günü 1 saat yoga yapan Ebru Ceylan, Aslı Şen ve Doğal Mesudiyeli yurtdışı gezilerinde bile yoga yapmaktan vaz geçmiyorlar.

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