İstasyon Dergi 3. yaşında  

Bu yıl 3. yaşını kutlayan Maltepe Belediyesi tarafından çıkarılan, ortak kültür mirasımızın bir parçası olmak amacıyla yayın hayatını sürdüren kültür ve sanat dergisi İstasyon, Cumhuriyet Yüzyılının Aydınlık Yüzlerine ödüllerini verdi.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül törenine Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ev sahipliği yaparken gecenin sunuculuğunu Yetkin Dikinciler ve Ayşen Şahin birlikte paylaştı.

Geceye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra birçok değerli sanatçı, şair, yazar ve müzisyenler katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmasında, “Maalesef son yıllarda ısrarla izlenen yanlış bir kısım ekonomik politikalarla ülkece fakirleşiyoruz ama bu fakirliğin yanı sıra kültür-sanat alanında da fakirleşiyoruz. Tabii kültür-sanat sahası ülkemizdeki adalet, özgürlük atmosferinden, yaşamsal kaynakları oluşturan pozitif unsurların azalmasından etkileniyor. Bu koşullara üretmeye ve insanlarımızı çağdaş, aydınlanmacı ve iyi duygularla buluşturan sanatçılarımıza minnet duyuyorum. Zülfü ağabey de hatırlattı, önümüze bakarak yolumuza devam edeceğiz. Yolu açık olsun Cumhuriyetimizin, dergimizin. Elinize sağlık sayın Ali Kılıç Başkanım” ifadelerine yer verdi.

Tüm farklılıklarımıza rağmen birlik olmanın gücünü anlatmak isteyen, “Cumhuriyet Uzun Bir Yolculuktur” diyerek Maltepe İstasyonu’nda yolculuğuna başlayan İstasyon Dergi’ninYüzyılın Aydınlık Yüzü olarak ödüllendirdiği isimler ise şöyle: Zülfü Livaneli, İpek Nisa Göker, Ioanna Kuçuradi, Ayşe Kulin, Metin Akpınar, Metin Kemal Kahraman, Zeynep Oral, Nükhet Duru, Ahmet Ümit, Yaşar Seyhan, Ataol Behramoğlu , Serhan Asker, Şükrü Erbaş, Nebil Özgentürk, Hale Soygazi , Halil Ergün, Sinan Meydan , Sunay Akın , Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Süleyman Saim Tekcan , Nevzat Çelik.

Cumhuriyetimizin 100. Yılını geride bırakıldığı şu günlerde ülkemize duygu, düşünce ve vizyonlarıyla yön veren rol modellerinin ödüllerini aldıkları gecede salon alkışlarla inledi. Seyirciler ödül alanlarını ayakta alkışladı. Ödül alanlar ve törene gelenler hep birlikte aydınlık bir Türkiye için söz verdiler.

Gecede ödül alanlar ve izleyiciler Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür edip böyle etkinliklerin sayısının artmasını istediler.

Gecede Ferhat Livaneli orkestrasının vereceği konser, 9 askerin şehit olduğu ve 4 yaralı askerimizin bulunduğu haberi üzerine iptal edildi.

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