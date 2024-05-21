İstanbul Üniversitesi'nde Gazze için unutulmaz protesto konseri

Konserin finalinde, Gazze ve Filistin'e adanmış özel besteler seslendiren öğrenciler, sahnede anlamlı bir mesaj verdi. İzleyicilerin duygusal anlar yaşadığı konserin sonunda, öğrenciler özel olarak hazırlanan pankartlarla Gazze'ye desteklerini dile getirdi. Ayrıca, ebru sanatının ustası Hikmet Barutçugil'in hazırladığı Filistin rozetlerini takarak sanatın farklı bir formuyla da dayanışma gösterdiler.

Bu anlamlı etkinliğe katılanlar arasında Rektör Bülent Zülfikar, Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul Valisi'nin eşi Gülden Gül, iş kadını Reyhan Kalyoncu, TBMM önceki dönem Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve eşi Sabriye Şentop, Türk Gençlik Vakfı Başkanı ve Kalem Okulları sahibi Yasemin Sezgin, Prof. Dr. Hasan Taşçı, ses sanatçısı Eda Karaytuğ, İÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Şebnem Ünal, İÜ Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Armağan Coşkun, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ve ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil gibi önemli isimler de vardı.

KONSER İZLEYİCİLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU:

Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, etkinlikle ilgili olarak, Yıl sonu konserimizi rektörlük binasının tarihi Mavi Salonu'nda gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, bir yıl boyunca verdikleri emeğin sonuçlarını ortaya koydular. Bu süreçte ayrıca bir farkındalık oluşturmak istedik. Filistin'de yaşanan büyük zulme dikkat çekmek amacıyla, duygularımızı en iyi ifade edebilme aracımız olan müziğimizi kullanarak, oradaki zulme karşı tepkimizi yansıttık. İki öğrencimiz, Filistin'in yaşadığı büyük acıyı ve bu acının içinde yine de hep var olan umudu anlatan iki özel eser besteledi. İsmail Hakkı Ramazanoğlu, babasının sözlerinden oluşan bir eser, Murat Süngü ise benim yazdığım sözler üzerine kurulu bir eser ortaya çıkardı. Bu eserleri seslendirirken izleyicilerimizin gözyaşlarına boğulmasına neden olduk. Dileğimiz, bu konserde bizlerden çıkan belki dünya ölçeğinde çok küçük ama insan ölçeğinde çok çok duygulu sesi, daha fazla kişiye duyurmak ve müziğimiz sayesinde bir farkındalık yaratmak. En kısa zamanda öğrencilerimizle stüdyoya girerek bu eserleri dijital ortamda ölümsüz hale getireceğiz. Bir gün zulüm bitip, eserlerimizde vurguladığımız gibi zalim çöktüğü zaman çocuklarımız yaşananların kötülüğünü hissederek hayata başka pencerelerden bakabilsinler ” dedi.

Bu özel konser, müziğin evrensel dilinin ve sanatın gücünün, zulme karşı ses olabileceğini bir kez daha gösterdi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın öğrencileri, Gazze ve Filistin'deki masum insanların yanında olduklarını, notaların gücüyle duyurmayı başardılar.

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