İstanbul Girls Orchestra’dan “Sıra Gecesi” albümü

Muhabirlerle sohbet eden grup, “Konseptimiz çok zengin, sıra gecesi albümü ile beraber daha da zenginleştirmek istedik güzel proje olduğunu düşünüyoruz” dedi. İstanbul girls grubu, “Yazın çok yoğun oluyoruz turnelerimiz çok oluyor belediye konserleri festivallerimizle beraber halkla buluşmaya hazırlanıyoruz” dedi.

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