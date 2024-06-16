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İstanbul’da Selin rüzgarı  

Türk pop müziğinde son dönemin en güçlü kadın vokallerinden Selin, IF Performance Hall Beşiktaş’ta sürprizlerle dolu bir geceye imza attı. Paptircem ve Ozbi gibi yıldız sanatçıları sahnesinde ağırlayan Selin, ünlü isim Can Ozan ile piyasa sunmaya hazırlandığı şarkısını ilk kez sahnede seslendirdi.

İstanbul’da Selin rüzgarı  

 

Söz yazarlığı ile sıra dışı bir hikayeci, sahne dinamiği ile özgün bir dansçı, müziği ile son dönemlerin en güçlü kadın vokali olarak isminden sıklıkla söz ettiren Selin, IF Performance Hall Beşiktaş’ta müzikseverlerin karşısına çıktı. Kapsamlı bir prodüksiyonla izleyicisinin karşısına çıkan Selin, gece boyunca ardı ardına gerçekleştirdiği sürprizlerle hayranlarını şaşırttı. 

İstanbul’da Selin rüzgarı  

Selin’in ‘Can You Understand Me?’, ‘Ne Senle Ne Sensiz’, ‘Farkında Değildin’ ve ‘Human’ teklilerini takiben Can Ozan ile yayınlamaya hazırlandığı parçası, ilk kez dinleyici ile buluştu. İkili, özgün yorumlarıyla sahnede unutulmaz bir performans sergiledi. Selin’in eğlenceli sahnesine konuk sanatçı olarak katılan Paptircem ve Ozbi ise muhteşem enerjileriyle ünlü yıldıza eşlik etti. Gece boyunca sürprizleri sahne kostümü ve şarkıları ile büyük bir alkış toplayan Selin, seyirciye teşekkürlerini sundu.

 

 

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