 İstanbul’da görkemli açılış

İstanbul, önceki gün birbirinden ünlü isimlerin akınına uğradı.

İş insanı Yenal Tan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen “Tan Tespih” mağazası açılışına, adeta yıldız yağmuruna sahne oldu.

Açılışa; ünlü komedyen Şafak Sezer, sevilen sanatçılar Ferman Toprak, Serkan Şengül, Orhan Aydın ve Abidin Yerebakan gibi isimler katıldı.

Açılış öncesi basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Şafak Sezer, kendine has esprileriyle herkesi kahkahaya boğdu.

Ünlü komedyenin neşeli tavırları, etkinliğe renk kattı.Törenin ilerleyen dakikalarında tüm ünlü isimler, mağazanın açılış kurdelesini birlikte keserek “hayırlı olsun” dileklerinde bulundu. Şık davetliler, mağazayı gezerek birbirinden özel tasarım tespihleri inceledi.

