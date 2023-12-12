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Irmak Arıcı çocukluk yıllarında yaşadığı olayı itiraf etti!

Irmak Arıcı çocukluk yıllarında yaşadığı olayı itiraf etti! İşte detaylar...

Irmak Arıcı çocukluk yıllarında yaşadığı olayı itiraf etti!

Irmak Arıcı, “İstanbul Ekonomi Zirvesi” kapsamında düzenlenen organizasyonda Çırağan Sarayı’nda sahneye çıktı.

 Irmak Arıcı çocukluk yıllarında yaşadığı olayı itiraf etti!

İstanbul’un birçok ünlü iş insanın katıldığı konserde güzel şarkıcı, 90’lı yıllardan günümüze uzanan sahne repertuvarıyla Çırağan Sarayı’nın tarihi atmosferinde katılımcılara tam bir müzik ziyafeti sundu.

 Irmak Arıcı çocukluk yıllarında yaşadığı olayı itiraf etti!

Performansının yanı sıra berrak sesi ile katılımcılardan büyük alkış alan Arıcı, ışıltılı kostümüyle de sahnede adeta ışık saçtı.

Irmak Arıcı çocukluk yıllarında yaşadığı olayı itiraf etti!

KOMŞULAR ANNEME ŞİKAYET EDERLERDİ

Serdar Ortaç’ın proje albümünde “Ben Adam Olmam” isimli şarkıyı seslendirerek sevenlerinden tam not alan genç sanatçı, sahne öncesi açıklamalarda bulundu.

Irmak Arıcı çocukluk yıllarında yaşadığı olayı itiraf etti!
Ortaç’ın bu şarkısını çocukluk yıllarından beri severek seslendirdiğini açıklayan Arıcı, “Küçükken bu şarkıyı evde bağıra bağıra söylerdim. Komşulardan yüksek ses sebebiyle şikayet gelirdi. Ama ben inadına söylerdim. Hayatın cilvesi, şimdi sahnede binlerce müziksevere bu şarkıyı söylüyorum. Ama bu kez güzel olan sahnede seslendirdiğimde herkes dans ediyor ve eğleniyor, şikayet yerine alkış sesleri geliyor.” şeklinde konuştu. Pop müziğin duayen ismi Serdar Ortaç ile tanışmayı çok istediğini vurgulayan Arıcı, “Serdar Ağabey’in şarkıları benim için çok özel. Onun tecrübeleri benim için hazine olur. Tanışmayı ve müzikal yolculuğunu dinlemeyi çok isterim.” dedi.

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