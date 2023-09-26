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İrem Helvacıoğlu sevgilisi Ural Kaspar ile görüntülendi. Helvacıoğlu'ndan evlilik açıklaması!

İrem Helvacıoğlu sevgilisi Ural Kaspar ile görüntülendi. Helvacıoğlu'ndan evlilik açıklaması! İşte detaylar...

İrem Helvacıoğlu sevgilisi Ural Kaspar ile görüntülendi. Helvacıoğlu'ndan evlilik açıklaması!

İrem Helvacıoğlu, sevgilisi iş insanı Ural Kaspar ile Nişantaşında görüntülendi. Geçtiğimiz hafta aşkları belgelenen çift Nişantaşı’nda oldukça mutluydu. Görüntülendikten sonra sevgililer gazeteciler ile bir araya geldi.

İrem Helvacıoğlu sevgilisi Ural Kaspar ile görüntülendi. Helvacıoğlu'ndan evlilik açıklaması!
Alışverişe çıktıklarını dile getiren Helvacıoğlu, yeni sevgilisi iş insanı Ural Kaspar, hakkındaki soruları yanıtladı.

İrem Helvacıoğlu sevgilisi Ural Kaspar ile görüntülendi. Helvacıoğlu'ndan evlilik açıklaması!

Oyuncu, "Karşılıklı oldu duygularımız. Anadolu yakasında Ural’ın restoranı var, orada tanıştık. Şimdi iyiyiz, muyluyuz" dedikten sonra muhabirlerin "İlerde evlilik olur mu?” sorusuna, Helvacıoğlu, “Şu an için bir şey söylemek doğru olmaz daha çok erken. Birbirimizi tanıma aşamasındayız daha" diye konuştu.

İrem Helvacıoğlu sevgilisi Ural Kaspar ile görüntülendi. Helvacıoğlu'ndan evlilik açıklaması!

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