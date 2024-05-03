Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, bir kültür ve sanat kenti olan Kadıköy’de karikatür sanatının gelişmesi için karikatürü her yaştan Kadıköylü ile buluşturmaya devam ediyor. Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin bu haftaki konuğu ise Yaşar Kemal’in unutulmaz eseri İnce Memed’i usta çizgilerle yeniden yorumlayan karikatürist İsmail Gülgeç’in İnce Memed Sergisi. Yaşar Kemal’in doğup büyüdüğü Çukurova’daki destanlardan ve isyanlardan etkilenerek yazdığı İnce Memed eserlerini çizgilerle buluşturan Gülgeç’in karikatürlerinden oluşan sergi, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Yaşar Kemal’in kaleminden İsmail Gülgeç’in Fırçasına Bir Destan: İnce Memed sergisi, Çizgi Roman Okurları Derneği Başkanı Önder Çakı’nın arşivinden seçilerek hazırlandı. Koleksiyonunda bulunan orijinal çizimlerin yer aldığı eserlerin bulunduğu sergi, 4 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sergilenecek.

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