İmparator İstanbul’u ayağa kaldırdı

Günler öncesinden rezervasyonları hınca hınç dolan Günay’da imparator, tam anlamıyla esti geçti. 3 saat aralıksız canlı performans sergilediği gecede ‘Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Bebeğim', 'Şemmame', 'Sarhoş', 'Kavur Balıkları', 'Haydi Söyle', 'Mavi Mavi' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Eğlencenin, türkülerin, müziğin sonuna kadar yaşandığı gecede Tatlıses’i hayranlarının yanı sıra sanatçı dostu Cengiz Kurtoğlu da yalnız bırakmadı. İmparatoru sahnesinde ziyaret eden Kurtoğlu, sürpriziyle alkış yağmuruna tutuldu. “Yorgun Yıllarım” parçasını seslendiren ikili düetleriyle tam anlamıyla eğlenceyi ikiye katladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.