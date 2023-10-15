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İmparator İstanbul’u ayağa kaldırdı

İstanbul Günay Restaurant, önceki akşam müziğin dev ismi İbrahim Tatlıses’i sahnesinde ağırladı.

İmparator İstanbul’u ayağa kaldırdı

Günler öncesinden rezervasyonları hınca hınç dolan Günay’da imparator, tam anlamıyla esti geçti. 3 saat aralıksız canlı performans sergilediği gecede ‘Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Bebeğim', 'Şemmame', 'Sarhoş', 'Kavur Balıkları', 'Haydi Söyle', 'Mavi Mavi' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

İmparator İstanbul’u ayağa kaldırdı

Eğlencenin, türkülerin, müziğin sonuna kadar yaşandığı gecede Tatlıses’i hayranlarının yanı sıra sanatçı dostu Cengiz Kurtoğlu da yalnız bırakmadı. İmparatoru sahnesinde ziyaret eden Kurtoğlu, sürpriziyle alkış yağmuruna tutuldu. “Yorgun Yıllarım” parçasını seslendiren ikili düetleriyle tam anlamıyla eğlenceyi ikiye katladı.

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