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İlker Kaleli'den müzikal atak

İlker Kaleli’den ‘Harami’ şarkısı... İşte detaylar...

İlker Kaleli'den müzikal atak

Ünlü oyuncu İlker Kaleli’nin söz ve müziği kendisine ait “Harami” adlı şarkısı cumartesi günü bütün müzik platformlarda yayınlanıyor.

 İlker Kaleli'den müzikal atak

Oyunculuğunun yanı sıra besteci ve yorumcu olarak müzikteki yeteneğini kanıtlayan sanatçı, sözleri ve müziği kendisine ait olan “Harami”nin kayıtları için geçtiğimiz hafta stüdyoya girmişti.

 İlker Kaleli'den müzikal atak

Kaleli’nin üç yıl önce yazdığı şarkının düzenlemesini Taner Yücel yaparken solo gitarda ise Cenk Erdoğan eşlik etti.

İlker Kaleli'den müzikal atak

İlker Kaleli daha önce oynadığı Silsile, Dip, Poyraz Karayel gibi film ve dizilerinde bestelediği, yorumladığı şarkılarla müzikal yeteneğini göstermiş,

İlker Kaleli'den müzikal atak
en son Sıla’nın albümünde yer alan müziğini yaptığı ‘Metelik’ adlı şarkısıyla gündeme gelmişti.

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