 İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui'nin AVM tarzı!

Galatasaray'ın yeni transferi futbolcu İlkay Gündoğan, eşi Sara Gündoğan ile birlikte geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı futbolcu İlkay Gündoğan, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Galatasaray futbol kulübüne yeni transfer olan başarılı futbolcu " çocukluk aşkım buraya geldiğim için çok mutluyum, taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" açıklamalarında bulundu.

