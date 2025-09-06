  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui'nin AVM tarzı!

İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui'nin AVM tarzı! İşte detaylar...

İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui'nin AVM tarzı!

Galatasaray'ın yeni transferi futbolcu İlkay Gündoğan, eşi Sara Gündoğan ile birlikte geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

 İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui'nin AVM tarzı!

Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı futbolcu İlkay Gündoğan, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Galatasaray futbol kulübüne yeni transfer olan başarılı futbolcu " çocukluk aşkım buraya geldiğim için çok mutluyum, taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" açıklamalarında bulundu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    ŞAŞIRDIM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Çim Konserleri’nde Mustafa Sandal coşkusu
  Magazin

Çim Konserleri’nde Mustafa Sandal coşkusu

Berkay Tulpar, Hollywood Yıldızı Eric Roberts’ı yapay zekâ destekli saç ekimi teknolojisi FAIR ile ağırladı
  Hayatın İçinden

Berkay Tulpar, Hollywood Yıldızı Eric Roberts’ı yapay zekâ destekli saç ekimi teknolojisi FAIR ile ağırladı

Kaan Akkaya sezonun iddialı dizlerinden 'Ben Leman'a dahil oldu
 

Kaan Akkaya sezonun iddialı dizlerinden 'Ben Leman'a dahil oldu

94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Gripin coşkusu
  Magazin

94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Gripin coşkusu

Zeynep Tuğçe Bayat eşi Cansel Elçin'i telefonuna nasıl kaydettiğini açıkladı!
  Magazin

Zeynep Tuğçe Bayat eşi Cansel Elçin'i telefonuna nasıl kaydettiğini açıkladı!

Aşk ve Gözyaşı’nın görkemli kadrosu düğünde bir araya geldi
  Magazin

Aşk ve Gözyaşı’nın görkemli kadrosu düğünde bir araya geldi