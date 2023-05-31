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İlhan Güryalçın’dan “Argoritma”

İlhan Güryalçın, sözleri ve müzikleri kendine ait olan “Bahtsız Bedevi”, “Kambur Dünya”, “Gelmişini Geçmişini” ve “Biz Böyleyiz” isimli dört şarkıdan oluşan, “KerkiSolfej Records” yapımı “Argoritma” isimli maxi single’ı ile müzikseverlerle buluşuyor.

İlhan Güryalçın’dan “Argoritma”

İlhan Güryalçın, müzik direktörlüğünü de üstlendiği “Argoritma” isimli maxi single’ının açılış şarkısı olan “Biz Böyleyiz” in video klibini de bugün izleyicilerin beğenisine sunuyor.

 

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