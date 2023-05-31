İlhan Güryalçın’dan “Argoritma”

İlhan Güryalçın, müzik direktörlüğünü de üstlendiği “Argoritma” isimli maxi single’ının açılış şarkısı olan “Biz Böyleyiz” in video klibini de bugün izleyicilerin beğenisine sunuyor.

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