 İkizlere sürpriz kutlama

Ekranların gözde çifti Ezgi Sertel ile Ozan Çobanoğlu, 4. yaşına basan çocukları Tibet ve Mert'in doğum günlerini Playland Eğlence Merkezi'nde kutladılar.



Örümcek Adam ve Batman temalı doğum günü kutlamasında çocuklarıyla keyif dolu zaman geçiren çift, birlikte oyunlar oynayıp akıllardan silinmeyecek bir doğum gününe imza attılar.

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