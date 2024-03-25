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İkinci çocuğuna hamile olan Cemre Kemer'den karnı burnunda pozlar

İkinci çocuğuna hamile olan Cemre Kemer'den karnı burnunda pozlar. İşte detaylar...

İkinci çocuğuna hamile olan Cemre Kemer'den karnı burnunda pozlar

Cemre Kemer, 2020 yılının Aralık ayında Emre Medina ile evlenmişti.

İkinci çocuğuna hamile olan Cemre Kemer'den karnı burnunda pozlar
2021 yılında da kızı Karla’yı kucağına alan Kemer, ikinci kez anne olmak içi gün sayıyor.

İkinci çocuğuna hamile olan Cemre Kemer'den karnı burnunda pozlar
Şarkıcı, hamileliğin 35'inci haftasından fotoğraflarını paylaştı. Kemer'e beğeni yağdı. Cemre Kemer'in yer aldığı 2004 yılında kurulan ve "yerli Spice Girls" olarak popülerleşen Hepsi grubu, 2015'te dağılmıştı.

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