İkinci çocuğuna hamile olan Cemre Kemer'den karnı burnunda pozlar

Cemre Kemer, 2020 yılının Aralık ayında Emre Medina ile evlenmişti.



2021 yılında da kızı Karla’yı kucağına alan Kemer, ikinci kez anne olmak içi gün sayıyor.



Şarkıcı, hamileliğin 35'inci haftasından fotoğraflarını paylaştı. Kemer'e beğeni yağdı. Cemre Kemer'in yer aldığı 2004 yılında kurulan ve "yerli Spice Girls" olarak popülerleşen Hepsi grubu, 2015'te dağılmıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.