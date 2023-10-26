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İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi

İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi. İşte detaylar...

İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi

Ünlü spor muhabiri Diletta Leotta ile Alman kaleci Loris Karius'un ilk çocuğu Aria'yı ağustos ayında kucağına almıştı.

İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi
İtalyan sunucu, kısa sürede formunu kavuştu.

İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi
Diletta Leotta, spor salonunda çektirdiği kareyi paylaşarak, eski formuna döndüğü görüldü.

 

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