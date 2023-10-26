İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi

Ünlü spor muhabiri Diletta Leotta ile Alman kaleci Loris Karius'un ilk çocuğu Aria'yı ağustos ayında kucağına almıştı.



İtalyan sunucu, kısa sürede formunu kavuştu.



Diletta Leotta, spor salonunda çektirdiği kareyi paylaşarak, eski formuna döndüğü görüldü.

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