 İddiaların odağındaki Serenay Sarıkaya ve Mert Demir barıştı

Reklam aşkı olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, barıştı.



Geçtiğimiz günlerde ayrılan ve bir iş insanı tarafından 'Reklam aşkı' için 5 milyon dolar aldığı söylenen Sarıkaya ile şarkıcı, Kuruçeşme'de görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde savcılık soruşturmasında reklam aşkı olmadığını söyleyen Sarıkaya ile Demir'in aşk bakışı dikkat çekti.

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