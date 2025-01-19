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İddiaların odağındaki Serenay Sarıkaya ve Mert Demir barıştı

İddiaların odağındaki Serenay Sarıkaya ve Mert Demir barıştı. İşte detaylar...

İddiaların odağındaki Serenay Sarıkaya ve Mert Demir barıştı

Reklam aşkı olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, barıştı.

İddiaların odağındaki Serenay Sarıkaya ve Mert Demir barıştı
Geçtiğimiz günlerde ayrılan ve bir iş insanı tarafından 'Reklam aşkı' için 5 milyon dolar aldığı söylenen Sarıkaya ile şarkıcı, Kuruçeşme'de görüntülendi.

 İddiaların odağındaki Serenay Sarıkaya ve Mert Demir barıştı

Geçtiğimiz günlerde savcılık soruşturmasında reklam aşkı olmadığını söyleyen Sarıkaya ile Demir'in aşk bakışı dikkat çekti.

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