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İbrahim Tatlıses’ten genç yeteneklere büyük destek!

Müzik dünyasına olan katkılarıyla adından her zaman söz ettiren İmparator İbrahim Tatlıses, bu kez de genç yeteneklere destek oldu.

İbrahim Tatlıses’ten genç yeteneklere büyük destek!

Tatlıses, efsanevi klasiği "Kara Üzüm Habbesi"ni kendi sözleriyle yorumlayan ünlü rapçiler Seko ve Tefo’ya kayıtsız kalamadı. Dillerden düşmeyen parçada ikiliyle feat yapan imparator, gönülleri fethetti. Enerjik ve tempo dolu çalışmayla bambaşka bir hal alan şarkı müzikseverleri heyecanlandırmadan edemeyecek. Sözü Mehmet Durak Şerbetçi ve Muhammed Tevfik Tepe (Tefo)’ye, aranjesi, müziği ve mastering’i Can Demir’e ait şarkının mixi ise Onur Aşar imzası taşıyor.

"Kara Üzüm Habbesi" 22 Eylül Cuma günü Poll Production etiketiyle tüm dijital müzik platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…

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