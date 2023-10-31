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İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile Nişantaşı'nda görüntülendi!

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile Nişantaşı'nda görüntülendi! İşte detaylar...

İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile Nişantaşı'nda görüntülendi!

Snob Magazin'in özel haberine göre; İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile Nişantaşı'nda görüntülendi!
Oyuncu, "Her günümüz onunla birlikte... Şimdi pilatese gidiyorum. Genel pilates" dedi.

İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile Nişantaşı'nda görüntülendi!
Çelikkol, "Çocuktan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Büyük sorumluluk" yanıtını verdi.

 İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile Nişantaşı'nda görüntülendi!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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