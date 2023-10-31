Snob Magazin'in özel haberine göre; İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile Nişantaşı'nda görüntülendi.



Oyuncu, "Her günümüz onunla birlikte... Şimdi pilatese gidiyorum. Genel pilates" dedi.



Çelikkol, "Çocuktan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Büyük sorumluluk" yanıtını verdi.

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