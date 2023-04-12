İbrahim Büyükak: Benim Çocuğumun Brad Pitt'in Çocuğu Gibi Olmasını Anlayamıyorum

brahim Büyükak, oğlu Aslan'dan bahsederken "Benim çocuğumun Brad Pitt'in çocuğu gibi olmasını anlayamıyorum. Sapsarı, masmavi gözlü... Çok mutluyum" diyerek Ceyda Düvenci'yi kahkahalara boğdu.

EŞİYLE TİYATRODA TANIŞMIŞLAR

İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Büyükak'la tanışmalarını da anlattı. Büyükak "Ben lise sondaydım. Tiyatrodaydım, tiyatroda tanıştık. Nurdan o zamanlar aktivite olsun diye küçük bir rolde oynuyordu.. Uzun süre arkadaşlığımız oldu, anlaşınca da ilişkiye, sonra aşka, sonra evliliğe dönüştü" dedi.

BENİM ÇOCUĞUMUN BRAD PİTT'İN ÇOCUĞU GİBİ OLMASINI ANLAYAMIYORUM

Programın en eğlenceli dakikaları ise İbrahim Büyükak'ın oğlu Aslan'ın yakışıklılığından ve tatlılığından bahsederken ki cümleleri idi. Büyükak: "Benim çocuğumun Brad Pitt'in çocuğu gibi olmasını anlayamıyorum. Sapsarı, masmavi gözlü... Çok mutluyum" açıklaması stüdyoyu kahkahaya boğdu.

BENİM GİBİ DELİYE PSİKOLOG LAZIM

Ceyda Düvenci'nin 'Psikoloğa aşık olmak nasıl? Evde durum nasıl?" sorusuna ise İbrahim Büyükak "Terzi kendi söküğünü dikemiyor ama benim gibi deliye psikolog lazım. Eşimden akademik bilgi de öğrendim bu arada, yazarken çok işime yarıyor... Birbirimize faydamız oldu, çocuk ve ergen psikoloğu olduğu için Aslan'ın bakımı için müthiş bilgiler veriyor. Eşimin bakış açısı bizi çok rahatlatıyor" dedi.

Yapımcılığını BBO Yapım Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun üstlendiği Bambaşka Sohbetler, hafta için her gün NTV'de ekrana geliyor.

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