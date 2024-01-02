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Hyde Bodrum’da üst düzey atama heyecanı

Lüksü ve eğlenceyi, sıra dışı gastronomi destinasyonlarıyla birleştirerek yetişkinlere yönelik, her şey dahil tatil deneyimini Türkiye’de sunmaya hazırlanan Hyde Bodrum’un Cluster Genel Müdürü Arzu Topcu Civak oldu.  

Hyde Bodrum’da üst düzey atama heyecanı

Londra merkezli otelcilik zinciri Ennismore’un, Türkiye’deki ilk lifestyle konseptli markası Hyde otellerinde üst düzey bir atama heyecanı yaşandı. Haute Grandeur Global Mükemmellik Ödülleri’nde, Türkiye’nin En İyi Genel Müdürü Ödülü’nün sahibi Arzu Topcu Civak, Hyde Bodrum’un Cluster Genel Müdür’ü olarak atandı. 

Hyde Bodrum’da üst düzey atama heyecanı

27 yılı aşan ve birçok farklı uluslararası lüks markada üst düzey yöneticilik deneyimi bulunan Civak, vizyoner liderliği ile Hyde’ın hikayesini Türkiye’ye taşıyacak. Civak, Türkiye’de ilk olarak Hyde Bodrum’da sunulacak festival ruhunu yalnızca yetişkin misafirlere yönelik rakipsiz bir deneyim için Hyde Bodrum’un konumlandırılması, satış, pazarlama ve operasyonel stratejilerinden sorumlu olacak.    

Arzu Topcu Civak kimdir? 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olan Civak, yüksek lisansını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Turizm Yönetimi alanında yaptı. 1996 yılından itibaren yöneticilik pozisyonlarında kariyerine devam eden Civak, 27 yıllık kariyer hayatında Susona Bodrum LXR Hotels & Resorts’ta ve Nikki Beach Resort & Spa'da Genel Müdürlük yaptı. Divan Bodrum Palmira ve Mövenpick Resort Bodrum’da önemli başarılar ortaya koydu. Doria Hotel Bodrum’da Genel Müdürlük görevini üstlendi. Civak, geçtiğimiz yıl, Bodrum'da LUJO Art & Joy'un yönetimini üstleniyordu. Civak, 2019 yılında Haute Grandeur kurucusu, komite başkanları ve sektörün önde gelen fikir liderlerinden oluşan jüri üyelerinin lüks ve sıra dışı hizmetler sunan konaklama markalarını ve liderlerini değerlendirdiği Haute Grandeur Global Mükemmellik Ödülleri’nde, Türkiye’nin En İyi Genel Müdürü Ödülü’nü aldı. 

Uzun yıllardır lüks otel yönetimi deneyimine sahip olan Civak, ürün konumlandırma, marka yönetimi ve operasyonel standartların uygulanması konularında son derece deneyimli olmasının yanı sıra strateji geliştirme ve kârlı finansal sonuçlar elde etme konusunda da kariyeri boyunca birçok farklı başarıya imza attı. 

 

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