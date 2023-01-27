Hülya Avşar'ın Klibinde Oynayan İsim Bakın Kimin Torunu Çıktı?

Hülya Avşar'ın 'Yapma Aşkım' klibinde oynayan ve birçok dizide yer alan Tarık Ündüz'ün usta sanatçı Gazanfer Özcan'ın torunu olduğu ortaya çıktı.

Oyuncyu, 17 Şubat 2009 yılında vefat eden Gazanfer Özcan'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı. Ündüz, dedesiyle karesini paylaşıp, "Keşke dedeler çınar ağaçları kadar yaşasa... İyi ki doğmuşsun canım dedem hakkın ödenemez" diye yazdı.

Ündüz, Avşar'ın klibinde yer almış ve beğeni toplamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Tarık Ündüz'ün fotoğrafları da hayranları tarafından beğeniliyor.

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