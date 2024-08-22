 Hülya Avşar'dan tatil açıklaması!

Hülya Avşar, önceki gün İstinyePark’ta görüntülendi.



Alışveriş turuna gelen Avşar, Uğur Yücel ve Derya Alabora İle birlikte rol aldıkları 'Aşkın Dünkü Çocukları' hakkında konuştu. Oyuncu, "İnanılmaz huzurlu bir ortamdı. Hem çalışıp hem de dinlendik. Filmin vizyona girmesi Ocak’ı falan bulacak. Beklemedeyiz" dedi.



Muhabirlerin soruları üzerine tatil planı da yapmadığını söyleyen Hülya Avşar, "YouTube çok vaktimi alıyor. Fırsat buldukça Ayvalık’a gidip geliyorum. Eskiden 1.5 ay gidip kalıyordum ama şimdi öyle değil" dedi. Hızlıca bir alışveriş turu yapan ünlü isim sonrasında aracıyla AVM’den ayrıldı.

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