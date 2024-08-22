  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hülya Avşar'dan tatil açıklaması!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'dan tatil açıklaması! İşte detaylar...

Hülya Avşar'dan tatil açıklaması!

Hülya Avşar, önceki gün İstinyePark’ta görüntülendi.

 Hülya Avşar'dan tatil açıklaması!


Alışveriş turuna gelen Avşar, Uğur Yücel ve Derya Alabora İle birlikte rol aldıkları 'Aşkın Dünkü Çocukları' hakkında konuştu. Oyuncu, "İnanılmaz huzurlu bir ortamdı. Hem çalışıp hem de dinlendik. Filmin vizyona girmesi Ocak’ı falan bulacak. Beklemedeyiz" dedi.

Hülya Avşar'dan tatil açıklaması!
Muhabirlerin soruları üzerine tatil planı da yapmadığını söyleyen Hülya Avşar, "YouTube çok vaktimi alıyor. Fırsat buldukça Ayvalık’a gidip geliyorum. Eskiden 1.5 ay gidip kalıyordum ama şimdi öyle değil" dedi. Hızlıca bir alışveriş turu yapan ünlü isim sonrasında aracıyla AVM’den ayrıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Damla Sönmez köpek sahiplendi
  Magazin

Damla Sönmez köpek sahiplendi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın İtalya anıları
  Magazin

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın İtalya anıları

Demet Özdemir'in konser tarzı
  Magazin

Demet Özdemir'in konser tarzı

Tayfun Duygulu en büyük pişmanlığını itiraf etti!
  Magazin

Tayfun Duygulu en büyük pişmanlığını itiraf etti!

Seren Serengil’den yangından kurtarılan can dostlara destek ziyareti
  Güncel

Seren Serengil’den yangından kurtarılan can dostlara destek ziyareti

Gökçe Bahadır beyazlar içinde!
  Magazin

Gökçe Bahadır beyazlar içinde!