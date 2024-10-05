 Hülya Avşar'dan çarpıcı açıklama! Anında saygım biter

A PARA ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan’ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının yeni sezon ilk konuğu Hülya Avşar’dı.

Avşar, “Birlikte olacağım erkek bana muhtaç olmamalı, anında saygım biter. Aşkı, flörtü seven bir kadınım. Kendimi aşka kapamadım ama çok sevmem lazım. Ayrıca kendimden küçük biriyle beraber olmak bana cazip gelmiyor” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.