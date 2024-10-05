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Hülya Avşar'dan çarpıcı açıklama! Anında saygım biter

Hülya Avşar'dan çarpıcı açıklama! Anında saygım biter. İşte detaylar...

Hülya Avşar'dan çarpıcı açıklama! Anında saygım biter

A PARA ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan’ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının yeni sezon ilk konuğu Hülya Avşar’dı.

 Hülya Avşar'dan çarpıcı açıklama! Anında saygım biter

Avşar, “Birlikte olacağım erkek bana muhtaç olmamalı, anında saygım biter. Aşkı, flörtü seven bir kadınım. Kendimi aşka kapamadım ama çok sevmem lazım. Ayrıca kendimden küçük biriyle beraber olmak bana cazip gelmiyor” dedi.

 

 

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